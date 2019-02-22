İŞKUR Yalova, istihdam için protokol imzaladı

YALOVA Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve CA Ali Can Tekstil işbirliği ile 25 kişilik, konfeksiyon işçisi mesleğinde işbaşı eğitim programı protokolü imzalandı.

Düzenlenen protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, 6 ay sürecek işbaşı eğitim programı ile kursiyerlere İŞKUR istihdam teşviklerinin yanında şartları uyan çalışan annelere de bakım ve kreş destekleri verileceğini belirtti. Kursu başarılı bitiren kursiyerlerin firma bünyesinde istihdam edileceğini ifade eden Müdür Dede, “Program sonrasında işe başlayan katılımcıların ilave istihdam kapsamında işveren sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. İşsizlik ile mücadelede İŞKUR’un aktif işgücü programı destekleri iş arayan ve işverene doğrudan katkısı var. Bu kapsamda en az iki personel çalıştıran tüm işverenlerimizi artı eleman alımlarında işbaşı eğitim teşvikimizden faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.

İŞKUR İl Müdürlüğü’nde firma yetkililerinin yaptığı mülakatlar sonucu belirlenen 25 katılımcının pratik ve teorik eğitimi ve istihdamı sonrası 2. grup eğitim planlamasının da 25 kişilik olarak yapıldığı belirtildi.



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