İŞKUR, Osmaniye'de iş gücü piyasası araştırması yapacak

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından işgücü piyasası araştırması yapılacak. Çalışma kapsamında merkez ve ilçelerde bulunan 416 işyeri ziyaret edilecek.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, ziyaret kapsamında İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanlarının işverenlere anket doldurtarak Osmaniye işgücü piyasasını analiz etmeye yönelik bilgi toplayacaklarını söyledi. 2 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek araştırmanın, 81 ilde hizmet sunan İŞKUR il müdürlükleri tarafından organize edileceğini aktaran Altınkaynak şu bilgileri verdi:

"İşgücü piyasası araştırması ile Osmaniye’de işgücünün yapısı ile sektörler bazında işgücü, niceliği, eğitimi, niteliği hakkında veriler elde edilecek. Araştırma sonucunda elde edilen istatistiki bilgiler İŞKUR hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak. Araştırma sonuçları ilimizde istihdamı artırmak ve işsizliği önlemek için üretilecek istihdam politikalarına yön vermesinin yanı sıra işgücü yetiştirme kurslarının da ihtiyaca uygun açılmasını sağlayacak. Araştırma kapsamında İŞKUR tarafından, işyerlerinden iş ve işgücü konularında istenen bilgileri vermeyen işyerlerine 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa göre, 3 bin 564 TL idari para cezası verilecek."



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