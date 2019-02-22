İŞKUR Müdürü Dede’den, Başkan Oral’a ziyaret

İŞ-KUR Yalova İl Müdürü Erhan Dede, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti. Müdür Erhan Dede, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ederek, kurumun yeni dergilerini takdim etti.

İstihdama yönelik başlatılan çalışmalar hakkında Başkan Oral’a bilgiler veren İŞ-KUR İl Müdürü Dede, “İstihdamın korunması ve artırılması, nitelikli istihdamın desteklenmesi gayesiyle Bakanlığımız himayelerinde; Kurumumuz ve SGK tarafından sunulan teşviklerin ve uygulamalardaki yenilikleri işverenlerimize anlatıyoruz. İl genelindeki çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. Bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” dedi. Başkan Oral da İş-Kur kanalıyla alınan işçiler ile çalışmaların daha verimli hale geldiğini ifade ederek, Dede’ye teşekkür etti.



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