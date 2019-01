İŞKUR istihdamında 17 yılda 1 milyon 200 bin artış

Can ÇELİK/ADANA, () - TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2002'de Türkiye'de 24 bin 482 kişinin istihdamını sağlayan İŞKUR'un 2018'de 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamını gerçekleştirdiğini belirtti.

Adana İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1'inci Olağan Toplantısı, Adana Sanayi Odası'nda Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile sektörden çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. Vali Demirtaş, işçi istihdam oranlarının her yıl iyi bir ivme ile arttığını ve bu toplantılar sayesinde çalışmaların hızlanarak, devam edeceğini belirtti.

17 YILDA YAKLAŞIK 1 MİLYON 200 BİN ARTIŞ

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurum olarak her yıl büyük bir özveri ile çalıştıklarını ve 2000'li yılların başında neredeyse kapanması gündeme gelen İŞKUR'un doğru yönetim anlayışıyla iyi noktalara geldiğini vurguladı. Uzunkaya, şöyle konuştu:

"İŞKUR, 2000'li yılların başında sadece 24 bin 482 kişinin istihdamını gerçekleştiren, bir yılda sadece 1497 kişiye mesleki anlamda eğitim verebilen ve kamuoyunda varlığı tartışılır hale gelen bir kurumdu. Elbette bu kurumların değil kurumların yönetim anlayışıyla alakalı bir sonuçtu. Kurumumuzun yeni fonksiyonlar yüklenmesiyle, iş ve meslek danışmanlarının bünyemize katılmasıyla, bir taraftan iş arayanlara danışmanlık, diğer taraftan işverenlerimize yönelik olarak yaptığımız çalışmalarla, onların talepleri doğrultusunda programlar gerçekleştirdik. Böylece 24 bin 482 gibi bir rakamdan, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249, 2018 yılında onca yeni kalkışmalara ve girişimlere rağmen 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamını gerçekleştiren bir kurum haline geldik."

ADANA'DA 35 BİN 54 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin bu süreçte nereden nereye geldiğini anlamak adına Adana'daki istihdam rakamlarına göz atmanın yeterli olacağını söyleyerek, "2002 yılında Türkiye genelinde 24 bin 482 kişilik istihdam gerçekleştiren bir kurum, 2018 yılında sadece Adana ilinde 35 bin 54 kişinin istihdamını gerçekleşmiştir. Milletle kenetlendiğimiz zaman neleri başaracağımızın kanıtı bu rakamlardır" diye konuştu.

