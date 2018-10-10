İŞKUR'dan velilere meslek seçimi anlatıldı

MERSİN, () - MERSİN’de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce düzenlenen seminerde, öğrenci velilerine doğru meslek seçmenin önemi anlatıldı.

Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, İş ve Meslek Danışmanları Süleyman Erkan Şanlı ve Hümeyra Algan Kekeç tarafından velilere, 'doğru meslek seçmenin önemi' konusunda seminer verildi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, "Kurumsal faaliyetlerimizi öğrenciler daha mezun olmadan önce anlatarak, gerek okurken, gerek mezun olduktan sonra kurumumuzdan hangi konularda yararlanacakları hususunda öğrencilerimize ışık tutmaya çalışıyoruz" dedi. Kutlu, doğru meslek seçimi hususunda sadece öğrencilere değil velilere de ulaşmanın önemli olduğunu belirtti.

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