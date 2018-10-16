İŞKUR'dan eski hükümlülere girişimcilik eğitimi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde, eski hükümlülere yönelik girişimcilik eğitim programı düzenlendi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 25 kişi, program sonunda aldığı sertifikayla İŞKUR’un, kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere sağladığı 50 bin liralık hibe desteğine başvurabilme şartına sahip olacak.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler, Girişimcilik Sertifikalarıyla birlikte İŞKUR internet sitesinde kasım ayında yayınlanacak 'Proje Başvuru Rehberini' doldurarak İl Müdürlüklerine başvurabilecek. İl Müdürlükleri tarafından toplanan uygun başvurular değerlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilecek. Başvuruları kabul edilen her bir proje için verilecek 50 bin lira, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanacak.

İl Müdürü Ahmet Altunkaynak İŞKUR'un, sağladığı hibe desteğiyle; eski hükümlülerin bir iş sahibi yapılarak, kalıcı gelire sahip olmalarını ve sosyal hayata uyum sağlamalarını amaçladığını söyledi.

Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odasında verilen eğitim öncesinde katılımcılarla bir araya gelen İŞKUR personeli Ökkeş Yücel ise Girişimcilik Eğitim Programı ve hibe desteği hakkında kursiyerlere bilgi verdi.



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