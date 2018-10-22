İŞKUR'dan annelere 400 liralık çocuk bakım desteği

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, annelere 400 liralık çocuk bakım desteği sunulacağını söyledi.

İş gücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kadınların işgücüne katılımını artırmak ve sanayi ve imalat sektörlerinde işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla İŞKUR, kadın istihdamı için yeni bir uygulama başlattı.

Buna göre sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan annelere, İŞKUR tarafından aylık 400 liraya kadar çocuk bakım desteği verilecek. Destekten 2-5 yaş arasındaki çocuğu olup çocukları kreş veya gündüz bakımevine devam eden kadın kursiyer katılımcılar faydalanabilecek. Destek yalnızca bir çocuk için kurs süresi boyunca aylık en fazla 400 TL olmak üzere verilecek.

Kadınların işgücü piyasasına daha fazla katılmalarını ve toplumsal hayatta daha fazla yer almalarını amaçlayan uygulamanın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

İŞKUR Osmaniye İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, çok sayıda kişiyi telefonla arayarak çocuk bakım desteği hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirterek, Osmaniye’de, destekten yararlanmak isteyen kadınların Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kadirli Hizmet Merkezine başvurabileceğini dile getirdi.



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