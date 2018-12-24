İskenderun’da 'okul' toplantısı

İSKENDERUN Kaymakamı İskender Yönden, okulların genel durumu ve eğitim hizmetlerinin işleyişi ile ilgili olarak toplantı düzenledi.

Hanife Uysal Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu ve Şube Müdürü Ahmet Yanmaz ile okulların idarecileri, okul aile birliği başkanları ve mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda Hanife Uysal Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yıldırım, okulun genel durumu ve eğitim hizmeti hakkında bilgi verdi. Diğer okullardan katılan idareciler okuları ve genel durumları hakkında bilgiler aktardı. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, okulların eğitim öğretimin dışında öğrencinin ikinci bir yuvası olduğuna, ağaçlandırmak ve yeşil alanlar oluşturmak için çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.



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