İskenderun Sebze Halinin soğuk havası yok

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun Sebze Meyve Satıcıları ve Manavlar Odası Başkanı Münir Sürmelioğlu, Sebze Halinin bulunduğu yerin uzak olmasının yanı sıra soğuk hava deposunun bulunması en büyük sorunları olduğunu söyledi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası(İTSO), Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Gassan Kuran, İskenderun Sebze Meyve Satıcıları ve Manavlar Odası’na ziyaret ederek, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Oda Başkanı Münir Sürmelioğlu, mevcut Sebze Halinin bulunduğu yer gerek şehir merkezine, gerekse çevre ilçe ve köylere uzak olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Sürmelioğlu, "Özellikle gelen mallar elde kalıyor bir soğuk hava depomuz ve sebze ve meyvelerin muhafaza edileceği yerimiz mevcut değil. Bu konuyu yetkililere iletmemize rağmen hala somut bir çözüm bulunamadı. Çevre ilçelerden gelen malla, satılmayan ve elde kalan mallarda özellikle sıcak havalarda bozuluyor. Şu an sebze halinde 35-40’a yakın komisyoncularımız iş yerlerini devretmek istiyor. Durumlarımız pek iyi değil. Acilen İskenderun’a yakışır bir sezse halinin yapılması lazım" dedi.

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, oda seçiminin ardından üyeleri ziyaret ettiklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şu an Sebze halinin olduğu arsanın limana yakın olması lojistik merkezi için de son derece müsait bir yerde olması nedeniyle farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Sebze Hali’nin Arsuz Karaağaç Nardüzü bölgesinde soğuk hava depolarının da yapılacak bir bölgede yeniden inşa edilmesi için çalışmalar yapılabilir. Bu konuda sizlerle hem fikiriz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş ile bu konuda sizlerle birlikte görüşerek, sebze halinin taşınması için girişimlerde bulunabiliriz."

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