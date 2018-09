İskenderun Döneri markalaşıyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-İSKENDERUN Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve DOĞAKA Genel sekreteri Onur Yıldız tarafından imzalanan protokolde İskenderun’a has olan ve Türkiye genelinde tanınan İskenderun Dönerinin Coğrafi İşaret Tescilinin alınması için girişimler yapılacak.

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, coğrafi işaretlerin daha iyi anlatılması ve bu bölgeye has ürünlerin korunması amacıyla üyelerine yönelik geçtiğimiz aylarda bilgilendirme toplantıları da düzenlediklerini belirtti. Yılmaz, "Coğrafi konum ve yapı itibari ile bölgemize has olan ürünlerin coğrafi işaretler tescili ve bölgemiz ile ilgili markalaştırabileceğimiz ürünlerin tespit edilmesi amacıyla DOĞAKA ile protokol imzaladık" dedi.

Yılmaz, "Ülkemizin refah düzeyinin artması ve güçlü bir ekonomik yapıya sahip olması için bölgesel kalkınmanın sağlanması ile ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bölgemize has olan ürünlerin tanıtım ve koordine edilmesi bölgemizin gelişimi ve markaların oluşması açısından da büyük önem taşımaktadır. Coğrafi işaretlerin amacı, ürünün kalitesinin korunması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasının yanı sıra söz konuşu işaretlemenin anonim oluşu ve bireylerden bağımsız bir şekilde kurallara bağlı kalınarak imalat yapan tüm üreticilerin haklarının korunması açısından da önemli bir uygulamadır"diye konuştu.

DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, Coğrafi işaretlerin önemine değinerek, İTSO ile birlikte imzaladığımız protokol ile İskenderun Dönerinin Coğrafi işaret tescili alınması ile bölgenin ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkı sunacağını düşünmekteyiz" dedi.

