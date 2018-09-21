İskenderun'da taşımalı eğitim krizi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY’ın İskenderun ilçesinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitim ile okullara götürülen 120 çocuğun ailesi, taşıma kalkınca, sıkıntı yaşamaya başladı.

Daha önce taşımalı sistemle 5 kilometre uzaktaki okula çocuklarının götürüldüğünü belirten aileler, bu sisteme son verilince zor durumda kaldıklarını belirterek İskenderun Kaymakamlığı'na başvurdu. Kaymakam Recep Soytürk ile görüşen aileler, her yaşta çeşitli okullarda eğitim alan çocuklarının taşımalı sistemle götürülmesini isteyerek aksi durumda servis ücretini karşılayacak güçlerinin olmadığını belirtti.

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