İskenderun'da ‘Haydi Çocuklar Camiye' projesi hayata geçirildi

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi kapsamında İskenderun’da da 11 günlük program başlatıldı.

İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm Türkiye’de gerçekleştirdiği ‘Haydi Çocuklar Camiye' kampanyasını kent bazında uygulamaya geçirdiklerini belirterek, "Önder gençlik ekibiyle birlikte İskenderun kaymakamımızın da görüşlerini alarak projeyi hayata geçirdik” dedi.

Projenin içeriğine değinen İlçe Müftüsü Şekerci, şunları söyledi:

"11 günlük bir program, İskenderun genelinde toplam 16 camimizde din görevli kardeşlerimizin gözetiminde caminin civarında bulunan tatile giren ortaokul ve lise öğrencilerimizi günde 5 vakit camiye davet ederek cemaatle buluşturmayı düşündük. İmam kardeşlerimi gelen öğrenci kardeşlerimizle bire bir ilgilenerek onlar için çizelge hazırladılar. Kim hangi vakitlerde camiye geliyorsa puan veriliyor. 11 günlük program sonunda en fazla vakit namazlarına gelen öğrencilerimize müftülük tarafından ödüller dağıtılacak."



FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×