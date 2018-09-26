İskenderun'da HADO seferberliği

HATAY Büyükşehir Belediyesi’nin kiraladığı deniz otobüslerinin seferlerine başlaması için İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile Deniz Ticaret Odası harekete geçti.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, meslek komite toplantısında deniz otobüsü seferlerinin başlaması konusunun gündeme gelmesi üzerine İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu ve İTSO Genel Sekreteri Figen Gül Dönmez ile İskenderun Limak Müdürü Gündüz Arısoy'u ziyaret ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, Hatay deniz otobüsü (HADO) konusunda İskenderun Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında sorunlar yaşandığını ve çözmek için harekete geçtiklerini belirtti. Yılmaz, şöyle konuştu: “İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’in iskeleyi halkın kullanımına kapanacağı nedeniyle vermiyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da deniz otobüsü için kira ödendiğini, bu paraların milletin cebinden çıktığını söyledi. Bizlerde bu konuda uzlaşma yoluna gidilmesi için girişimler başlattık" dedi.



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