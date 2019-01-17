İskenderun'da 'evlilikte problem çözme becerileri ve aile hukuku' paneli

İSKENDERUN Belediyesi tarafından düzenlenen 'evlilikte problem çözme becerileri ve aile hukuku' konulu panel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Panele İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in eşi ve +1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ile davetliler katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan Uzman Psikolog Cavide Kaysar Dingil, Uzman Psikolog Elif Kumru ile katılımcılara, 'evlilikte problem çözme becerileri' konusunda bilgiler verdi. Avukat Betül Bedir de 'aile hukuku' konularında açıklamalarda bulundu. Seminerin sonunda Başkan Yardımcısı Öztaş, konferansa katılımlarından dolayı Uzman Psikolog Dingil, Uzman Psikolog Elif Kumru ve Avukat Betül Bedir'e anı plaketi taktim etti.

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