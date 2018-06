İskenderun Belediyesi yaz kursları başladı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun İlçe Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği, öğrencilerin tatil dönemini farklı spor branşlarını öğrenerek yapmalarına imkan veren yaz okulları düzenlenen törenle başladı.

İskenderun Belediyesi tarafından her yıl okulların kapanmasının ardından açılan yaz spor okullarının açılış töreni İskenderun Belediyesinin sahil spor kompleksi tesislerinde yapıldı. Açılışa sporcu ve sporcu aileleri ilgi gösterdi. Yaz okullarını her yıl düzenlediklerini söyleyen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, bu faaliyetlerin sporculara ve ailelerine faydalı faaliyetler olduğunu, iyi bir sporcu olduklarında herkese faydalı bir birey olacaklarının altını çizdi. Belediye olarak gençlere, sporculara ellerinden geldiğince destek olacaklarını, imkan sağlayacaklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, yaz spor okullarına ilginin büyük olduğunu ifade etti. Başkan Seyfi Dingil; "Özellikle yaz aylarında Belediyemizin desteğiyle açtığımız ücretsiz yaz spor okullarına ilgi her geçen gün giderek artmaktadır. Bu öğrenci aileleri ile bizleri mutlu etmektedir. Gelen yoğun talep üzerine 47 olan kurs hocası sayısını 80'e çıkartacağız" dedi.

İskenderun Belediyesi spor koordinatörü Levent Erköse, yapılan kurslar hakkında öğrenci ve velilerine bilgi verdi. Yaz spor kurslarının Judo, Futbol, Voleybol, Basketbol, Tenis, Paten, Tekvando, Bayan Futbol, Yüzme, Jimnastik, Boks ve modern dans olduğunu söyledi.

Törende sporcularla yakından ilgilenen Başkan Seyfi Dingil, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

