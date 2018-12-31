İskenderun Belediyesi'den dilenci operasyonu

HATAY'ın İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencileri topladı.İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün oluşturduğu özel ekip, vatandaşlardan para ve yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, insanların merhamet duygularını istismar eden dilencilerle mücadele başlattı. Yılbaşı öncesi artan duygu istismarcılarına yönelik denetimlerde özellikle cami önlerinde ve şehrin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen dilenciler toplandı. Zabıta Karakolu'na götürülerek üzerlerindeki paralara el konulan dilenciler, hakkında Kabahatler Kanunu'nu gereğince yasal işlem uygulandı.Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir. Yapılan denetimler sonucunda toplanan dilenciler Zabıta müdürlüğüne getirilerek yasalar çerçevesinde haklarında işlem yapıldı” diye konuştu.

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