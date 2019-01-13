İŞKAD'dan kız öğrencilere seminer

ADANA,()-ADANA İş Kadınları Derneği (İŞKAD), özel bir okuldaki kız öğrencilere iş hayatında başarılı olmanın püf noktalarını anlatan seminer verdi.

İŞKAD Eğitim Komite Başkanı Ayşe Aslan koordinasyonu ile gerçekleştirilen ve özel okul yöneticisi Ebru Durgun, Halkla İlişkiler Müdürü Gülşen Feride İspir, öğretmen Yasemin Saçı’nın hazır bulunduğu seminerin açılış konuşmasını yapan İŞKAD Başkanı Berman Mantı, Türkiye'de iş dünyasının gençleri aradığını belirterek, “'Dünyanın en büyük markası nedir?' diye sorulduğunda şu ya da bu marka diyebilirsiniz. Ama bana göre dünyanın en büyük markası kendinizsiniz. Dünyada sizden değerli daha kıymetli hiç bir şey yok. Bu yüzden kendi markanızı yaratın. Kendinizin farkına varın. Kendi hayatınıza doğru yön verin. Okuldan sonraki iş dünyasına doğru adımlar atarak geçin. İyi bir girişimci olun. İyi fikirler üretin. Çünkü bu hayat sizin. Bir daha tekrarı olmayacak. Şu an farkında olmayabilirsiniz ama Türkiye iş dünyası, ekonomi cayır cayır sizin gibi gençleri arıyor. Buradan mezun olduğunuzda işleriniz hazır. Biz İŞKAD olarak üyelerimizi sizlerle buluşturarak kendi hayatınıza daha akıllı yön verebilmeniz için buradayız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"HEDEFLERİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

İş kadını Filiz Yaldız ise öğrencilere başarı yolunda karşılaşılan sorunların nasıl aşılabileceği yönünde bilge verdi. Başarının doğru iş, doğru seçim ve ekiple yakalanacağının altını çizen Filiz Yaldız, şunları söyledi:

"Kalifiye eleman sorunu olan Türkiye’de en önemli potansiyeli sizler oluşturuyorsunuz. Biz meslek ve teknik liselerini bu anlamda çok önemsiyoruz. Hepinizin meslek hayali mutlaka vardır. Bu okula bunu seçerek geldiniz. Ülke ekonomisinin sizlere çok ihtiyacı var. İŞKAD olarak bu yüzden bu dönem tüm girişimcilik çalışmalarımızı teknik liselerle birlikte yürütmeyi istiyoruz. Yapabileceklerinizin farkına vardığınızda eminim üzerinde çalıştığınız bir fikriniz olacak ve işte bu fikir sizi girişimciliğe taşıyacaktır. Ben iş hayatıma atıldığımda çok zorluklar yaşadım ama yılmadım. Vazgeçmemek çok önemli. Zorluklar insanları güçlendiriyor. Farklı yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Başarılı insanların deneyimlerinden yararlanın" diye konuştu.

Öğrencilerin merak ettiği soruların yanıt bulmasının ardından okul yönetimince konuşmacılara çiçek verildi.

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