İŞKAD Başkanı Berman Mantı: 2019 vurgumuz finansal okur yazarlık

ADANA,() - ADANA İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, 2019 yılı çalışmalarında en önemli vurgularının 'Finansal okur yazarlık' olduğunu söyledi.

İŞKAD Başkanı Berman Mantı, yönetim kurulu üyeleriyle; Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürü Orhan Deha Dede'yi ziyaret ederek finansal okur yazarlık eğitimlerinin projelendirilerek KOBİ bazında yayılması amaçlı ortak projeler oluşturulması için istişarede bulundu.

ÇKA ve TUİK ziyaretinde en önemli vurgularından bir tanesinin finansal okuryazarlık olduğunu, bu konuyu çok önemsediklerini söyleyen İŞKAD Başkanı Berman Mantı, "Ekonomi ve iş dünyasına yön veren bir çok kurum Finansal Okuryazarlığı öne çıkarmaya çalışıyor. Bu gün bunun ne denli önemli olduğunu kavradık. Ticari işletmeler sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık için finans yönetimlerini tekrar gözden geçirmeleri ve global konjonktüre göre pozisyon almaları artık hayati önem taşımaktadır" dedi.

İş dünyasının mikro düzeyde finans yönetimi için makro düzeyde eğilimlerin ne olduğunu artık anlamak ve analiz etmek durumunda olduğunun altını çizen Başkan Berman Mantı, "2019 yılında Çin'in büyüme oranı, bretixin İngiltere üzerine etkileri, İtalya hükümetinin AB'yi endişelendiren kamu borç stoku ve buna benzer bir dolu 2019'da gerçekleşebilecek hikayeleri okuyabilmeli ve bu doğrultuda işletmelerimizin rotasını belirlemeliyiz. Kentimize ait tüm kurumlarla işbirliği ve entegrasyon geliştirerek ticari tüm yapıları kapsayacak şekilde finansal okur yazarlığa yönelik algının oluşturulması ön hedefimiz olarak görüyoruz. Bu okur yazarlığın aynı zamanda birey düzeyinde de ele alınması ekonomimiz için mutlak şart . Hane halkının gelirinden tasarruf edebilmesi ve bunu en etkin yatırım haline dönüştürmesi de finansal okur yazarlığın hedefleri arasındadır" diye konuştu.

TASARRUF BİR EKONOMİNİN MUKAVEMETİDİR

Başkan Mantı, "Şu an hane halkı tasarruf oranı yüzde 15'e ulaştı bu ekonomimiz adına sevindirici bir adım. Buralara yüzde 1,5'lardan geldik bu ilerlemeye bireysel emeklilik sisteminin çok büyük katkısı var. Yaklaşık 7 milyona varan BES katılımcısı ile 87,9 milyar TL bir fona ulaşılmıştır. Otomatik katılım ile oluşan fon büyüklüğünün daha da büyümesi sevindirici bir gelişmedir. Gelişmiş ülke tasarruf ortalamaları yüzde 80 ve üzeri olarak seyretmektedir. Tasarruf bir ekonominin mukavemetidir. Bu kapsamda tasarruf oranlarımızın da artırılması kaynaklarımızı doğru kanalize etmek üreten bir ekonominin şartıdır" diye konuşan Başkan Berman Mantı, bu bilinçle 16 Ocak 2019'da iş dünyasına yönelik 'Ekonominin Kodları' konusunda bilgilendirme yapması için Hürriyetin yazarlarından olan Etna Sigorta Ekonomi Danışmanı Eral Karayazıcı'yı Adana'ya davet ettiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI