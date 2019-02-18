İşitme engelliler kış kampını Sivas'ta geçirdi

SİVAS, () - TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen Türkiye Sağırlar Millî Federasyonu Gençlik Meclisi üyesi 63 işitme engelli kış kampında Sivas'ta bir araya geldi.

Sivas Valiliği, Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Belediyesi tarafından misafir edilen öğrenciler 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Topluluğu (CENGEL) Koordinatörü ve CÜ Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı önderliğinde işitme engellilere öğle yemeği ikram edildi.

İşitme Engelliler Kulüp Başkanı Mustafa Epik, "Türkiye Sağırlar Millî Federasyonu Gençlik Meclisi Üyeleri Birliği tarafından kış kampımız 63 işitme engelli arkadaşlarımızın katılımlarıyla Sivas'ta yapıldı. İlk defa Anadolu'ya kamp yapmaya gelen arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Son etkinliğimizi Üniversitemiz de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Türkiye Sağırlar Millî Federasyonu Gençlik Meclisini temsilen katılan Yağmur Tanrıverdi ise konuşmasında "Kış kampını Sivas'ta geçirdik. Dolu dolu geçirdiğimiz 4 günün ardından son etkinliğimizi Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde gerçekleştirdik. Bizlere bu imkânı veren Sivas Valimize, Sivas Belediye Başkanımıza ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Bizler Sivas'a hayran kaldık, tekrar gelmek istiyoruz" dedi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın çeşitli illerinden gelen engelliler ile güzel bir birliktelik oluştuğunu ifade ederek, "Toplumda en çok değer görmesi gereken engelli kardeşlerimizi ağırlamaktan mutluyuz" dedi.

CENGEL Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı ise katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, "Ülkemizin çeşitli illerinden gelen kardeşlerimizi ağırlamak bizler için önemli. Gençlerimize hayat boyu başarı diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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