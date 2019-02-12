İşitme engelli öğrenciler polis ağabeyleriyle keyifli vakit geçirdi

KAYSERİ Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce 22 işitme engelli ortaokul öğrencisi TUBİTAK Bilim Merkezi'ni gezdi, Lazer Game oyun odasında ise keyifli anlar yaşadı.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce işitme engelli öğrencilere yönelik başlatılan faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda, 80. Yıl İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri Bilim Merkezini gezdi, daha sonra Lazer Game oyun odasından iki kişilik gruplara ayrılarak keyifli anlar yaşadı.Polis memuru Murat Kalpakçı, öğrenciler ile vakit geçirmenin mutluluk verdiğini söyledi. Engelli çocukların yüreğine dokunabilmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Murat Kalpakçı, "Bugün işitme engelli öğrencilerimiz ile birlikte Kayseri TUBİTAK Bilim Merkezini ziyaret ettik. Hem eğitsel, hem de eğlence amaçlı bir vakit geçirdik. Bilim Merkezinde rehber öğretmenlerimiz ve okulumuzun öğretmenlerinin yardımıyla öğrencilerimize tanıttık. Görselliği yüksek ve adrenalin içeren lazer game oyununda da iki takım halinde öğrencilerimiz ile karşılaştık. Bizi biraz terlettiler ama sonuçta kazanan yine kendileri oldu" dedi.

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