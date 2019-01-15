İşitme engelli diyaliz hastası Savaş, resim atölyesi ile hayata bağlandı

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle 1 yaşında duyma yetisini kaybeden diyaliz hastası Savaş Öztürk'ün (33) resim atölyesi hayali gerçek oldu. Savaş Öztürk'ün anne ve babası, atölyenin Savaş'ı hayata bağladığını belirtti.

Doğuştan gelen böbrek rahatsızlığından dolayı, aldığı ilaçların da etkisiyle 1 yaşında büyük ölçüde duyma yetisini kaybeden Savaş Öztürk, resim tutkusuyla yaşama sarıldı. Ailesi, Savaş Öztürk'ün resim atölyesi hayalini gerçekleştirdi. Doğduğu ilk günden beri Savaş'ın hayatla savaştığını söyleyen anne Bilge Öztürk (62), oğlunun sanata ve resme merakını bildiklerini, haftada 3 gün diyalize giren oğulları için böyle bir atölyeyi mutluluk getireceği düşüncesiyle açtıklarını ifade etti.

Savaş'ın, ressam Berrin İlhan'dan 4 yıl resim dersi aldığını ve ilk kişisel resim sergisini 24 Nisan 2017'de Muratpaşa Belediyesi'nin katkılarıyla açtığını söyleyen Bilge Öztürk, "Savaş, çok kabiliyetli bir çocuk. İki yıldır resim atölyesi istiyordu bizden. Biz de kıramadık ve Ekim 2018'de bu atölyeyi açtık. Savaş, burada çok mutlu. Güzel çalışmalar yapıyor, güzel şeyler üretiyor. Hem kendisi motive oluyor, hem de engelli arkadaşlarına örnek oluyor. Bu konuda ona elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'RESİMLERİ, KADIN ÇANTALARINDA BASKI OLARAK KULLANILDI'

Anne Bilge Öztürk, Savaş'ın 2018 yılında Antalya Engelliler Sanat Evi'nde gerçekleştirdiği resim çalışmalarıyla, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu'nun da dikkatini çektiğini ve bazı resim çalışmalarının, engelliler yararına kullanılmak üzere kadın çantalarına basıldığını belirtti.

'MUTLULUĞUNA MUTLULUK KATTIK'

Savaş'ın babası Bülent Öztürk (64) ise daha önce tatil amaçlı geldikleri Antalya'da oğullarının daha mutlu olduğunu fark ederek 2003 yılında Ankara'dan Antalya'ya taşındıklarını, bu atölye ile birlikte de Savaş'ın mutluluğunu ikiye katladıklarını söyledi. Bülent Öztürk, "Antalya'nın havası Savaş'a iyi geliyor. Savaş, burada daha mutlu ve ben de eşimle birlikte onun daha mutlu olması için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Bu atölye ile birlikte onun mutluluğuna mutluluk kattık" ifadesinde bulundu.

FOTOĞRAFLI