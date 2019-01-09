Isınmak için açık havada soba kurdular

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde soğuk havadan korunmaya çalışan halk pazarı esnafı, ısınmak için açık havada soba kurdu.

Korkuteli'de son dönemde etkisini sürdüren soğuk hava vatandaşı olumsuz yönde etkilerden, özellikle dışarıda satış yapmaya çalışan bölge esnafını ise soğuktan korunmak için farklı arayışlara yitti. İlçedeki halk pazarında tezgah açan esnaf soğuğun etkisinden korunmak için açık havada soba kurdu. Kimi esnaf yaktıkları sobanın etrafında toplanıp ısınmaya çalışırken, kimi de teneke kutu içinde yaktıkları tahta parçasıyla soğuktan korunmaya çalıştı.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar da zaman zaman sobanın etrafından toplanıp ısındı.

FOTOĞRAFLI