Işık'tan, şehit aileleri ve gazilere ziyaret

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık, Osmaniye Şubesi'ni ziyaret etti.

Esenevler Mahallesi'ndeki dernek binasında şehit aileleri ve gazilerle görüşen Genel Başkan Işık, onların istek ve taleplerini dinledi.

Burada bir konuşma yapan Işık, Konya'da yapılacak olan 'Vatan için candan geçen kadınlar' adlı program hakkında bilgi verdi. Mustafa Işık, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bir program yapacağız. Sadece şehitlerimiz bize emanetleri olan evlatlarına bakan şehit eşleri, yaralanmış ve halet hayatını idame etmekte zorlanan gazilerimize destek olmuş gazi eşlerine, canından geçen yarenden geçen analarımız için inşallah biz de genel merkez ve şubelerimizle birlikte bu programı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.Programımıza aile bakanımızın da katılımlarını bekliyoruz" dedi.

'ŞEHİTLER VURULDUĞU GÜN DEĞİL, UNUTULDUĞU GÜN ÖLÜR'

Yasal çalışmalarla ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gurubu bulunan siyasi partilerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Işık, "Bu konuların hepsi gelip geçicidir. Bizi unutmasınlar, Şehitler vurulduğu gün değil unutulduğu gün ölür. Gaziler, yaralandığında hep unutulmaktan korkar. Ama ben şunu gördüm ki Osmaniye Şehitlerini ve gazilerini unutmamış. Bizlerde unutmayacağız, bundan emin olabilirsiniz. Bizler sizlerin evladı, kardeşi olarak Ankara'daki eliniz ayağınızız. Yapabileceğimiz ne varsa sizin isteklerinize, sizin söylemlerinize sonuna kadar açığız" diye konuştu. Daha sonra Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Genel Başkan Mustafa Işık'a ziyaret anısına, yerfıstığı figürlü şekerlik ve üzerinde yöresel motiflerin yer aldığı Karatepe kilimi hediye etti.

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