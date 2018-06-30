Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - FOTOĞRAF sanatçısı Yılmaz Çamkesen'in 'Işığın Hayata Bıraktığı İzler' adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Yılmaz Çamkesen'in çoğunluğu sosyal yaşamdan portre çalışması fotoğraflardan oluşan eserlerinin yer aldığı sergi, Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinin fuayesinde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Antalya Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak birlikte kesti.

Yılmaz Çamkesen'in sergilediği fotoğrafları inceleyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Yılmaz Çamkesen, çocuk yaşlarında eline fotoğraf makinesini almış, ileriki yaşlarında profesyonelleşmiş ve 30 yıldan beri de kayıtlı vergi mükellefi. Sergilediği fotoğraflar, Çamkesen'nin yılların birikimi. Her fotoğrafında ayrı hikâyeleri var" dedi.

Yılmaz Çamkesen, AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye yıllar önce çektiği bir portre fotoğrafını hediye etti.

Stüdyosunda vesikalık, portre, nişan, evlilik, doğal mekânda albüm ve drone ile de havadan tanıtım fotoğrafları çekimi yapan Yılmaz Çamkesen, boş zamanlarında sosyal yaşamdan portreler çalışıyor.

Yılmaz Çamkesen'in 40 fotoğrafının yer aldığı sergi, 12 Temmuz Perşembe gününe kadar açık kalacak.

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