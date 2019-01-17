İSDEMİR’e Ödül

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-İSDEMİR, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Verimlilik Ödülü aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılından bu yana düzenlediği Verimlilik Ödülleri’nde Erdemir, Kuvvet Santrali Optimizasyonu Projesi ile Büyük Ölçekli İşletme/Süreç İyileştirme kategorisinde birinci oldu. Yoğun mühendislik çalışmalarıyla gerçekleştirdiği proje ile Erdemir, Kuvvet Santrali’ne özgü olarak hayata geçirilen, ileri seviye kontrol sistemi tasarımı ile proses davranışını tahmin eden, dünyada bu ölçekte nadir uygulanan bir çalışma ortaya koydu. Proje ekonomik faydasının yanı sıra kullanılan doğal gaz miktarının ve karbondioksit salınımının azaltılmasını sağlayarak çevreye de katkı sağlıyor.

İsdemir ise Slab Boyu Optimizasyonu ile Yassı Mamul Üretiminin Arttırılması opex projesi ile Büyük Ölçekli İşletme/Sürdürülebilir Üretim kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü. Proje sonrasında İsdemir’de farklı slab boyları artırılarak, genişlik bazlı yumuşak slab boy geçişleri ile bobin ağırlıklarının kritik düşüşleri engellendi. Özellikle bobin bölme, kenar kesme, yeniden sarma ve boya kesme (paket ürün) operasyonları yapılacak malzemelerin üretilebilecek maksimum tonajdan getirilmesi ve sonrasında gerekli işlemlere yönlendirilmesine dönük çalışmalar yapıldı. Sıcak haddehanenin üretim hızının artmasıyla yassı mamul üretimi arttı, üretim kazancının yanında bobin ve slab manipülasyonu, enerji tüketimi azaldı. Projeyle müşteri memnuniyetinin ve müşteri hatlarındaki verimliliğin artması, numune analiz sayısının azaltılması sağlandı.

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