İşçilerin ücretsiz izin tepkisi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de bir tekstil fabrikasında 2 aydır ücretsiz izne çıkarıldıklarını ileri süren 70’e yakın işçi fabrika önünde eylem yaptı.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) tekstil fabrikasının 2 aydır ücretsiz izne gönderdiği 70 yakın işçi fabrika önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı fabrikada önünde toplanan işçilerden bir gurup fabrika yetkilisi ile görüştü. Yetkililerden umduğu cevabı alamayan işçiler alkış tutarak tepkilerini dile getirdi. Öz İplik-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Faik Apaydın basın açıklaması yaptı. Ücretsiz izine göndermek ve gideceğin diye dayatmanın kanunsuzluk olduğunu söyleyen Öz İplik-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Faik Apaydın, "Bu gün buradaki herkesin iş akdi fes edilmiş birer çalışanlarsınız. İş akitleriniz şuanda askıda bulunmaktadır. İhbar kıdem ve diğer yasal alacaklarınızda hak etmiş bulunmaktasınız. Biz burada işverene sesleniyoruz. Sizler fabrikayı yönetin. İşçileri yönetmeye çalışmayın işçi zaten görevini biliyor. Organize saniyeye baktığımızda Antep sitili yönetme şekilleri burada vardır" diye konuştu.

Konuşmanın ardında işçiler fabrikayı şikayet etmek üzere İş-Kur il müdürlüğüne gitti.

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