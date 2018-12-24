İşçilerden örnek kampanya

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de işçiler kendi aralarında topladıkları parayla 600 kişilik kıyafet alarak yardımda bulundular.

Türk Metal Sendikası tarafından 'Dolapları Doldurmasın, Yürekleri Isıtsın' sloganıyla başlatılan ‘İhtiyacı olan insanları, kullanmadığınız kıyafetleri buluşturalım’ projesi kapsamında yardım kampanyası düzenlediklerini ifade eden Türk Metal Sendikası Niğde Temsilcisi Musa Alaş, "Mont, bot, kazak, gömlek gibi ürünleri toplayarak vakfa bağışladık" dedi. Toplanan kıyafetlerin Niğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildiğini belirten Alaş, "Sosyal sendikacılıkta zirve yapmış , her zaman bir adım önde olan Türk Metal Sendikası sosyal ve kültürel kulüpleri üyelerimiz tarafından 'Dolapları Doldurmasın, Yürekleri Isıtsın' sloganı ile başlayan sosyal sorumluluk projesine 200’e yakın işçi arkadaşımız destek verdi" diye konuştu.

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