İşaret dili kursiyerlerine sertifika

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye İl Temsilciliği Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen İşaret Dili Kursu'na katılan kursiyerlere sertifikaları verildi. İşaret Dili Öğreticisi Sultan Yıldız tarafından dört ay süreli verilen eğitimler sonunda 26 kursiyer, sertifika almaya hak kazandı. TÜGVA İl Temsilciliği binasında gerçekleştirilen, uzun ve yoğun bir dönem derslerin verildiği kursun son dersi ezgiler ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.

TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörü Tuğba Öner, her kesin engelli adayı olduğu dünyada bir şeyler yapmanın gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu anlamda, Kadın ve Aile Koordinatörlüğü olarak İşaret Dili kursumuzu açmaya karar verdik. Şuan görüyorum ki çok doğru çok güzel bir karar vermişiz. Bu yüzden hayatta her engel olabilir ama önemli olan bunu görmek fark etmek farkındalık yaratmaktır. Kursumuza katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Sertifikalarını alan kursiyer ise işaret dili öğrenmenin mutluluğunu yaşarak, sessizlik içine kapanarak, sosyal hayat ile tüm bağını koparan herkesin hayatlarına ses olmaya söz verdiler.



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