İşadamlarıyla mimarlar arasında protokol

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası ile TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi arasında ekonomik gelişmelerin kentsel etkilerini temel alan 'Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi (KİE)' için işbirliği protokolü imzalandı.

2-3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde GTO ev sahipliğinde düzenlenecek olan ‘Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi’ için işbirliği protokolünün imzalarını GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ile Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Hasan Özgür Girişken attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, sağlıklı kentleşmenin ve inşaat sektörünün ülke kalkınmasındaki önemini vurgulayarak, kongrede ekonomik gelişmelerin kentselleşme ve inşaat sektörüyle olan ilişkisinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirterek, "Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi işbirliği ile gerçekleştireceğimiz kongrede kent ve kentsel yaşam çerçevesinde ekonomik gelişmeleri kapsamlı bir şekilde tartışmayı hedefliyoruz" dedi.

Özellikle son yıllarda inşaat sektörü ve kent yaşamının büyük bir dönüşüme uğradığının altını çizen Yıldırım, “İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin çok önemli bir parçası lokomotifidir. Dolayısıyla hem işgücü piyasaları, hem finansman mekanizmaları hem de toplumla etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimin yarattığı dönüşüm, gelişim ve değişimi bilimsel manada incelemeye, üzerinde tartışmaya ihtiyacımız var. ‘Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi’ bu anlamda önemli bir adım olacaktır. Bizler GTO olarak bu ve bu gibi organizasyonlarda, kısaca bu şehirle ilgili söylenecek her sözde var olacağız. Şehrimiz için yapılan her işin arkasında duracağız" diye konuştu.

Başkan Yıldırım, kongrenin organizasyonunda emeği olan GTO Meslek Komite Üyelerine ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesine teşekkür etti. Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Hasan Özgür Girişken ise kongrede kent ve kentsel yaşam ekseninde ekonomik gelişmelerin tartışılacağını ve böylesine önemli bir organizasyonu Gaziantep'in en önemli kuruluşlarından GTO ile birlikte yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, "Bu kongre için yüzlerce saat ön hazırlık yapıldı ve büyük emeklerle hazırlığa devam ediliyor. Gaziantep'in şu anki tablosunu değerlendirerek ne yapmamız gerektiğini görmeye çalışacağımız kongrede; bankacılık ve konut finansmanından afet riskine, kentleşmenin sosyolojik boyutlarından küreselleşmeye, inşaat sektörünün çevresel etkilerine uzanan birçok konuyu tartışacağız. Ülkemizin en saygın bilim insanlarından bazılarının yer aldığı yirmi kişilik bilim kurulunun, değerlendireceği ve uygun göreceği bildirilerin sunulacağı kongrenin yoğun bir katılımla, şehrimiz ve ülkemiz geleceği açısından verimli geçeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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