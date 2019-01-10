İşadamlarından elektrik kesintilerine tepki

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası, sanayi bölgelerindeki elektrik kesintileri ve elektrikle ilgili yaşanan sorunları tartışarak yetkililerden destek istedi. Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Daha fazla üretmeye ve ihraç etmeye ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde üretim sekteye uğratılmamalı" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), KÜSGET, GATEM, Tekstil Kent ve Nizip caddesinde yaşanan elektrik kesintileri ve elektrikle ilgili yaşanan sorunların artışı sebebiyle GTO Başkanı Tuncay Yıldırım başkanlığında bir toplantı düzenledi. GTO üyeleri, elektrik fazlarıyla ilgili yaşanan sıkıntılar, gün aşırı yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle meydana gelen arızalar ve maddi kayıplar, hatlarda yaşanan hırsızlık olaylarının artışı, bazı bölgelerdeki altyapı yetersizliği gibi ciddi sorunlarını Enerjisa İl Müdürü Mehmet Unsu'nun da katıldığı toplantıda dile getirdi.

Üyelerin sorunlarını dinleyen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, çözüm için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “GATEM, KÜSGET, Tekstil Kent ve Nizip caddesinde yaşanan elektriksel aksaklıklar işletmelerde ciddi kayba neden oluyor. Üretimin aksaması demek gerek maddi açıdan gerekse makinelerin sağlığı açısından ciddi zararlara sebebiyet veriyor. Yaşanan kesintilerin ve altyapıyla alakalı sorunların kısa zamanda giderilmesi ve bu sorunların en aza indirgenmesi büyük önem arz etmektedir. Daha fazla üretmeye, ihraç etmeye ihtiyaç duyduğumuz dönemde bu gibi sorunların üstesinden gelinmeli, üretim sekteye uğratılmamalı" diye konuştu.

Sorunları ve çözüm önerilerini dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Enerjisa İl Müdürü Mehmet Unsu ise yaşanan sorunlarla ilgili kısa zaman içerisinde bir rapor hazırlayarak genel merkeze sunacaklarını ve üretimde yaşanan elektriksel arızaların giderilmesi için yapılan çalışmaları hızlandıracaklarını belirtti.

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