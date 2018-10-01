İşadamından sağlığa büyük destek

DENİZLİ'de tekstilci işadamı İbrahim Tan, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermesi amacıyla 1 tam donanımlı ambulans ve 7 yoğun bakım monitörü bağışladı. Bağış töreninde konuşan İbrahim Tan, sağlığa olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Tam donanımlı ambulans ve yoğun bakım monitörlerinin devir teslimi için hayırsever İbrahim Tan'ın sahibi olduğu teksitli atölyesinde tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk ve hayırsever işadamı İbrahim Tan katıldı. Törende konuşan hayırsever İbrahim Tan, Denizli'de doğup büyüdüğünü belirtip, "Burada kazanıyoruz ve bu kazancımızdan bir miktar devletimize destek olmaya gayret ediyoruz. Doktor Hanım bize sağlık hizmetleri alanında eksiklikleri iletti, bizde bunu görev bildik yerine getirdik. Her yıl sağlık hizmetlerine bu tür destekleri vermeye devam edeceğiz. Bugün yoğun bakım ünitesine cihazlar ve bir ambulans alındı. Önümüzdeki sene eksiklik hissedilen noktalara daha fazla cihazlar almaya gayret edeceğiz" dedi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, sağlığa yaptıkları bağışlardan dolayı hayırsever iş adamı İbrahim Tan'a teşekkür edip, "Onlar sağlığın en önemli bağışçıları oldular. İki yıl içerisinde müdürlüğümüze ikinci ambulans bağışını yaptılar. Daha önce 2015 yılında Denizli Devlet Hastanesi'ne 10 küvöz, 2017 yılında bir adet ambulans bağşlamışlardı. Bu yıl da Servergazi Devlet Hastanesi'ne 4 solunum cihazı bağışında bulundular. Bugün de Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Servisi'ne 6 monitör, 1 merkezi monitör ve tam donanımlı 112 Acil Servis ambulansı bağışında bulundular" dedi. Denizli Valisi Hasan Karahan ise, Denizli'nin hayırseverlerinin birbirleriyle yarıştığını ifade ederek, "Milli Eğitim alanı bu yarışta sanki öncelik almıştı ama sağlık alanında da ihtiyaç olan noktalarda yapılacak olan bu desteklerin büyük bir boşluğu dolduracağı aynı zamanda da kalıcı bir hayır olduğu düşüncesindeyim. Sağlıkta tabi çok güzel işlerimiz var çok güzel gelişmeler var ama mutlaka eksik kaldığımız noktalar oluyor. Hayırseverlerimiz her konuda olduğu gibi bu noktalarda da bizlere destek oluyorlar" diye konuştu. Tan Ailesi'nin ikinci ambulans bağışı ile Denizli genelindeki ambulans sayısı 109'a ulaştı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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