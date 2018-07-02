İş yerinin çatısı yandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir kokoreççide saat 11.30 sıralarında iddiaya göre ızgaradan yangın çıktı. Restoran çalışanları tarafından müdahale edilen yangın söndürülemeyince, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında iş yeri büyük zarar gördü.

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