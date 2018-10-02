İş yerinden 8 kamyon çöp çıktı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE'de bir apartmanın 6'ıncı katında bulunan iş yerinden 8 kamyon çöp çıktı.

Kent merkezi Osman Tiryaki Caddesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katından gelen kokular sonrası apartman sakinleri durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen Belediye Temizlik işleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri B.S.'ye ait olan ve kullanılmayan iş yerine girdi. İçeride çöp yığınları ile karşılan ekipler, daha sonra durumu temizlik ekiplerine bildirdi. Temizlik ekipleri iş yerinin odalarından 8 kamyon çöp çıkardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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