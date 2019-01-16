İş yerindeki kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() - BURSA'daki bir iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı makoron sigara ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bir iş yerine baskın düzenledi. Emniyet ekiplerinin baskınında 97 bin 400 adet gümrük kaçağı makoron sigara ve 690 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

FOTOĞRAFLI