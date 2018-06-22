İş yerinde kendisini halatla asarak yaşamına son verdi

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir fabrikada çalışan Okan G. (25), iş yerinde kendisini tavana halatla asarak yaşamına son verdi.

Olay, Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde, dalgıç pompa ve motor üreten bir fabrikada meydana geldi. Okan G. bugün sabah saatlerinde, fabrikanın içerisinde, mesai arkadaşları tarafından halatla tavana asılı halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Okan G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Okan G.'nin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Okan G.'nin gece fabrikada kalıp, sabahladığı, telefonda konuştuğu birisiyle tartıştığı öğrenildi. Polis, Okan G.'nin en son kimlerle ne konuştuğunun belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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