İş ve siyaset dünyası düğünde buluştu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sebze ve meyve komisyoncusu Akif Çaldır ve Nurdan Çaldır çiftinin küçük oğlu Siraç için yaptığı sünnet düğünü iş ve siyaset dünyası mensuplarını bir araya getirdi.

Kumluca, Finike ve Elmalı'da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan iş insanı Akif Çaldır ve Nurdan Çaldır çiftinin üçüncü ve en küçük çocukları olan Siraç Çaldır'ın (8) sünnet töreni Kumluca Günay Sahil Tesisleri'nde gerçekleşti. Sünnet törenine Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Ak Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve binin üzerinde davetli katıldı.

Sünnet töreninde TRT Türk Sanat Müziği sanatçısı Ömer Faruk Güney katılımcılar için şarkılar seslendirdi. Ayrıca illüzyonist ve palyaço gösterileri de yer aldı.

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