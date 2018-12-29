İş temposu kitabı aksattı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans mankeni 21 yaşındaki Nazmiye Kavaklı, ocak ayında yazmaya başladığı kişisel gelişim ve kendi hayatından kesitlerin yer aldığı kitabı için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun iş temposu nedeniyle kitaba yoğunlaşamadığını belirten Kavaklı, 2019 yılı içinde tamamlamayı hedefliyor. 300 sayfa olarak planladığı kitabının şu ana kadar 90 sayfasını yazabilen Kavaklı, "Boş zamanlarımda hip hop ve Latin dansı yapıyorum. Aynı zamanda üniversite eğitimi için hazırlanıyorum. İşlerim oldukça fazla. Bu nedenle 2019 yılını kitap yazma yılı olarak ilan ettim. Yeni yılla kitabımı tamamlayacağım" dedi.

FOTOĞRAFLI