İş makinesinin çarptığı işçi yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kömür ocağında çalışan Ufuk Güler(47), iş makinesinin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Pirinççeşme Mahallesi'nde bulunan bir kömür ocağında meydana geldi. İşçilerden Ufuk Güler, arkadaşının kullandığı iş makinası ekskavatör kupasının ön dişlerinin çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan Ufuk Güler, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.