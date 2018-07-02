İş makinesine çarpan minibüste 3 kişi yaralandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ'da iş makinesine arkadan çarpan yolcu minibüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun İnecik köyü yakınlarında gece meydana geldi. Kamil Kömürcü yönetimindeki 58 BB 662 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne seyir halinde olan Mehmet Kazan yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Kazada yolcu minibüsünde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.