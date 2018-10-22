İş kazasında yaralanan işçi 2 yıl sonra öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - ERZURUM'da yaklaşık 2 yıl önce iş kazasında yaralanan Muzaffer Kurt (37) tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Erzurum'da inşaatta çalışan Muzaffer Kurt, inşaatta düşerek ağır yaralandı. Muzaffer Kurt, Erzurum'daki tedavisinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 yıldır tedavi gören Muzaffer Kurt, yaşamını yitirdi. Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde oturan Muzaffer Kurt, Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.