İş kadınına 'Lider Kadın' ödülü

ANTALYA, () - LOKMAN Ecza Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, 'İş Dünyasındaki Başarılı Kadın Lider Ödülü'ne layık görüldü.

Lokman Ecza Yönetim Kurulu Başkanı, ATSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği yönetim kurulu üyesi Hatice Öz, ulusal olarak yayın yapan bir derginin düzenlediği '2018 En'lerinde sosyal sorumluluk projeleriyle 'İş Dünyasındaki Başarılı Kadın Lider Ödülü'ne layık görüldü. Hatice Öz, ödülünü Ankara Hilton Garden Inn Otel'deki törende aldı. Ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Hatice Öz, insan yaşamına dokunan projelerin içinde yer almaya devam edeceklerini söyledi.

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