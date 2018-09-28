İş insanı Önder, MHP'den Talas'a aday adayı oldu

KAYSERİ, () - İŞ İnsanı Behsat Önder düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Talas ilçe Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısına İl Başkanı Serkan Tok'un yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Başkan aday adayı Behsat Önder yaptığı açıklamada sözlerine "ilkokul çağlarımda ' Varlığımız varlığına armağan olsun' diyerek tanıştığım davamın bugün belediye başkan aday adayı olmaktan şeref duyduğumu belirtmek isterim diyerek başladı. Talas Belediye Başkan aday adayı Önder, halka hizmet etmenin, hakka hizmet olduğunu bilerek yola çıktıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

" Merhum MHP Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş'ten aldığımız düsturla, 9 ışık rehberliğinde halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunu bilerek bu yola çıkmış bulunmaktayım. Bugüne kadar Talas'a hizmet etmiş herkese teşekkür ederim. Belediye Başkanlığı için yola çıkan tüm aday adaylarına başarılar diliyorum. Biz, ilçemize hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Karar partimiz, teşkilatlarımızın ve Liderimiz Devlet Bahçeli'nindir. Vizyonumuz geniş, misyonumuz büyüktür. Talas'ta herkesi kucaklayan bir anlayış içinde olacağız. Hedefimiz sosyal, kültürel ekonomik ve turizm alanlarında örnek ve öncü bir kent inşa ederek güzel Talas'ı hak ettiği konuma getirmektir. Üretken belediyecilik anlayışını hakim kılacağız. Rant odaklı değil, hak odakları belediyecilik nasıl olur onu Talas'a göstereceğiz.Şimdiye kadar potansiyelin ortaya yeterli şekilde çıkarılmadığını düşündüğüm Talas'ta her seçimde bir kazanan olduysa bir de kaybedeni olmuştur. Allah'ın izni ile biz seçimi kazandığımız zaman kaybeden olmayacaktır"

FOTOLU