İş fikri atölyesinde yeni iş fikirleri doğdu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’ nin Lüleburgaz ilçesinde, 2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı Etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) girişimcilere ve girişimciliğe ilgi duyanlarla “İş Fikri Atölyesi” çalışması gerçekleştirildi.

Bir girişimin can damarı olan iş fikirleri bulmak, bulunan iş fikirlerini değerlendirmek ve iş fikirlerini hayata geçirmek için atılması gereken adımların ele alındığı atölye çalışmasında, katılımcıların sundukları iş fikirlerinin güçlü ve zayıf yanları ele alındı.Atölye çalışması, Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Global Dönüşüm Kurucusu K. Başar Ceylan ve E-Ticaret Çağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel tarafından gerçekleştirildi.Atölye çalışmasında, iş fikrinin ne olduğu, yenilikçi iş fikirleri bulmak için hangi yaklaşımların ele alınması gerektiği, iş fikrini doğrulamak için hangi doğru soruların sorulacağı, swot analizinin nasıl hazırlanacağı değerlendirildi. Atölye çalışmasının sonunda katılımcılar yeni iş fikirlerine sahip oldular.