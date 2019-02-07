İş dünyasından gençlere girişimcilik eğitimi

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) ve Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliğinde mentor eğitimi düzenlendi.

İZTO ve Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen mentor eğitimine İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören ile birlikte iş ve eğitim camiasından temsilciler katıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler oda olarak İzmir'i girişimcilik ve inovasyon kentine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyerek, iş dünyası temsilcilerinin lise düzeyinde girişimcilere destek olacak mentorları yetiştirmesi için ortak çalışma kararı aldıklarını ifade etti. Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın Genç Bizz Liseler Arası Girişimcilik Programı'nın bir parçası olan mentor eğitimi kapsamında, çok verimli bir işbirliği gerçekleştireceklerini dile getiren Kızılgüneşler, "Girişimcilerimizin iş fikirlerinin ekonomiye bir değer olarak kazandırılması için bu tür örnek işbirliklerinin de artması gerekiyor. Küreselleşme çağında başarı dijitalleşmeden geçiyor. Geleceğin girişimcileri olan gençlerimiz, belki de bu değişime en fazla ayak uydurabilen kesim. Mentorluk sistemi ise, gençliğin verdiği yaratıcılık ve dijital becerileri; sağlıklı ve üretken kararlara dönüştürmeye yarayan bir rehberlik mekanizması. Mentor, rekabet ve değişim sürecinde hayatta kalabilmeyi güçlendiren, kriz anında çözümler üreten, yol gösterecek bir akıl hocasıdır. Biz de oda olarak bu konuda oldukça önemli bir potansiyeli elimizde tutuyoruz" dedi. İzmirli girişimciye destek olacak ulusal ve uluslararası her türlü platform ve kişiyle işbirliği yapabilecek güçte olduklarını anlatan Kızılgüneşler şöyle konuştu:

"Kurmayı planladığımız Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde de yatırımcılar, genç girişimciler, büyük firmalar ve mentorlar aynı çatı altında bir araya gelecek. Ayrıca, İş Melekleri ve Mentor Ağımız vasıtasıyla girişimcilerin melek yatırımcı ve mentor taleplerini de karşılamak üzere çalışmalarımıza hız verdik. Sırada, gençlerimiz var. Lise düzeyinde, potansiyel girişimcilerin cesaretlendirilmesi, yol gösterilmesi çok önemli. İş yaşamında yerini almaya başlayacak olan Z kuşağı, çok farklı bir perspektif ile büyüyor. Hayata bakış açıları daha teknolojik, dolayısıyla hayalleri de daha yenilikçi. İçinde girişimci ruhu olan gençlerimizin ekosisteme kazandırılması için henüz yolun başında önlem almalıyız. Mentorlarımız yaşayarak edindikleri tecrübeyle, bu enerjiyi birleştirerek Türkiye ekonomisini daha ileri taşınmasına da aracılık edecekler."

"GİRİŞİMCİLİK İLKOKULDAN BAŞLAMALIDIR"

1999 yılında, ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar gençleri iş hayatına hazırlamak onlarda girişimci düşünce yapısını oluşturmak amacıyla kurulmuş bir vakıf olduklarını söyleyen Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören, Genç Bizz programının bugüne kadar 100 bin lise öğrencisine uygulandığını anlattı. 2 bin 500 öğretmenin eğitim aldığını söyleyen Ören, "Yaklaşık 3 bin civarında iş dünyası temsilcisi lisedeki öğrencilerimize mentorluk yaptı ve yapmaya devam ediyor. İzmir'de geçen sene 100 girişim oldu. Bu sene kurulan şirket sayısı 150 civarında. Geçen sene Türkiye finalinde İzmir'deki Atatürk Lisesi'nin öğrencileri birinci seçildi. Avrupa finalinde Türkiye'yi temsil ettiler. Bu yıl İZKA ve İZTO desteğiyle Türkiye finalini 25-26 Mayıs'ta tüm Türkiye'den seçilmiş yaklaşık 40 girişimciyle İzmir'de yapacağız" diye konuştu. Girişimcilik denildiğinde kendi işini kurmuş insanların algılandığını ifade eden Ören, bu algıyı değiştirmek istediklerini belirterek "İş fırsatları yaratacak gençlere ihtiyacımız oldugu gibi mevcut sanayide çalışan, farklılıklar yaratan zihin yapısına sahip gençleri yetiştirmek istiyoruz. Girişimcilik ilkokuldan başlamalıdır" dedi.

İZKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik ise konuşmasında girişimciliğin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması için bu kültürün yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek bu kapsamda Genç Bizz programının çok önemli bir araç olduğunu dile getirdi. Toplantının devamında vakıf temsilcileri Genç Bizz Liseler Arası Girişimcilik Program adımları hakkında bilgi verdi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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