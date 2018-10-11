İş dünyasından Başkan Ertürk’e ziyaret

ANKARA, () – ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran ve MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Erdal ile yönetim kurulu üyeleri Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Ziyarette, Kahramankazan’daki ticari ve sanayi alanındaki faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Ertürk, başkentin iş dünyasının önemli temsilcilerini ilçelerinde ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Ertürk, Kahramankazan'ın 81 ilden göç almasına rağmen toplumsal barışın ve güvenliğin en üst seviyede temin ve tesis edildiği, adli olayların en az yaşandığı bir ilçe olduğunu söyledi. Kahramankazan'da 4 bine yakın işletme bulunduğunu ifade eden Ertürk, ilçenin sanayi ve ticaret alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

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