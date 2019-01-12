İş dünyasında seçim heyecanı

EGE Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) 15'nci dönem yönetim kurulunu belirlemek için üyeler sandık başına gitti.

İzmir'de 380 üyesi bulunan EGİAD olağan genel kurulunda tüzük değişikliğine gidilerek Ege Genç İşadamları Derneği isminin, kadın erkek eşitliği ve cinsiyetsiz bir yaklaşımla Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmesine karar verildi. Genel kurulun açılışını yapan 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, 2016- 2018 döneminde bugüne kadar 256 faaliyet gerçekleştirdiklerini söyleyerek EGİAD’ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nun 8.55’ten 9.21’e yükseltildiğini ifade etti. Uluslararası ilişkiler düzeyinde 32 etkinlik gerçekleştirildiğini anlatan EGİAD Başkanı İlter, yönetim dönemi boyunca ekonomi, yönetim ve iş dünyasına yönelik çok sayıda toplantı ile Endüstri 4.0 konusunda birçok farkındalık etkinliği gerçekleştirildiğini belirtti. Ege Bölgesi ve İzmir’in ilk akredite Melek Yatırım Ağı EGİAD Melekleri’nin 12 melek yatırımcı girişimci buluşması ile 5 yatırım ve 550 girişimde bulunduğunu söyleyen İlter, "Tarihi alan Kemeraltı’nda bulunan tarihi Portekiz Sinegogu restore edilerek EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi olarak hizmete açıldı. Bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak EGİAD için aday olan iki ekibin de temel değerlere uygun olarak çalışmalar yapmak üzere yola çıktığına ilişkin şüphemiz yoktur. Ayrıca EGİAD’ın her seçimli genel kurulu sonrasında olduğu gibi bugün yapacağımız genel kurul sonrasında da, tüm adayların kenetlenerek çalışmalara birlikte devam edeceğine olan inancım tamdır" dedi.

ADAYLAR PROJELERİ ANLATTI

Yeni dönemde görev yapmak için Mustafa Aslan ve Mahir Kaplan başkanlığında iki ayrı liste aday oldu. EGİAD15 çalışma grubuyla seçime katılan Mahir Kaplan genel kurulda yaptığı konuşmada derneğin bugüne kadar bir sivil toplum kuruluşu olarak vizyonu ile bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Çıtayı daha yükseğe taşımak için çalışacaklarını dile getiren Kaplan, 4 ayda 300 üyeyi ziyaret edip yüz yüze görüşerek projeler hazırladıklarını anlattı. Kaplan, EGİAD Özel Mesleki ve Teknik Lisesi, EGİAD 30. Yıl Gastronomi Akademisi, EGİAD Ligi ve Spor Kulübü, EGİAD 30. Yıl Arşivi ve Müzesi, üyeler destek için uzman masası, uluslararası öğrenci zirvesi ve Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi gibi projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

EGİAD 30 çalışma grubuyla seçime katılan, 14'üncü dönem yönetim kurulu başkan vekili Mustafa Aslan ise EGİAD'da birçok dernekten farklı olarak seçimlerin naif bir ortamda geçtiğini söyleyerek, "Bir seçim vaadi olarak kimseye dernek içinde bir pozisyon vadedemeyiz. Biz ancak fikirlerimizle yarışırız. Seçim yarışı bitince görevi devralacak yönetim derneği geleceğe taşımak için çalışacak. Benim EGİAD'da 8 yıllık hikayem var. Beraber projeler geliştirdim ve dernekte aktif olmaya çalıştım" diye konuştu. Aslan projelerinden bazılarını şöyle sıraladı:

"EGİAD Meslek Lisesi - Meslek Yüksek Okulu ve Nitelikli Teknik Eleman Projesi, EGİAD Düşünce Klübü (Think Tank), EGİAD Akademi ve Dijital Dönüşüm, EGİAD Dış Ticaret Elçileri, Markalaşma, EGİAD Genç İş Ödülleri, Sektörel Dağılım ve Kümelenme, Kurumsal Hafıza, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, EGİAD 4.0, EGİAD Sosyal Yaşamı Geliştirme Platformu ve EGİAD Filarmoni Orkestrası'nı yeni dönemde sırasıyla hayata geçireceğiz."

Konuşmaların ardından mevcut başkan Aydın Buğra İlter ve adaylar Mustafa Aslan ile Mahir Kaplan birlikte oy kullandı.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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