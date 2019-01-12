İş dünyasında seçim heyecanı (2)

KAZANAN MUSTAFA ASLAN OLDU

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) bugün 380 aktif üyeden 352'sinin katılımıyla yapılan olağan genel kurulunda, 204 oy alan Mustafa Aslan, EGİAD'ın yeni başkanı oldu. İki yıl boyunca, 2021 Ocak ayına kadar ekibiyle birlikte görevde kalacak olan Mustafa Aslan, teşekkür konuşmasında, "Bu görevi en iyisiyle yapmak için çalışacağız. İlk teşekkürüm birlikte yönetim kurulunda da yer aldığım Mahir Kaplan'a. Pazartesi itibariyle yine hep birlikte çalışmayı ümit ediyorum. Bir diğer teşekkürüm de Aydın Buğra İlter'e. Bayrağı sizden devralmak hiç kolay olmayacak. Emaneti el üstünde tutacak ve taşıyacağız. En anlamlı teşekkür de takım arkadaşlarıma. Hep birlikte yarattığımız inanç ve güven hiç eksilmeyecek. Daha da büyük işler bizi bekliyor" diye konuştu.

Mustafa Aslan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu; Anıl Yüksel, Elif Koç, Alp Avni Yelkenbiçer, Alper Koçak, Deniz Kuçükkurt, Feyzi Kaya, Mesut Özdamar, Muhlis Kaan Özhelvacı, Sezai Nüzhet Noyan, Yaşar Baran Kayhan'dan oluştu. Yedek yönetim kurulu üyeleri olarak da Başak Çayır Canatan, Pınar Berberoğlu, Pınar Güngör Özinan, Cem Demirci, Emre Cemal Yılancıoğlu, Fatih Mehmet Sancak, Levent Kuşgöz, Özveri Yandaş Okay, Serhat Büyükhelvacıgil, Süleyman Tutum, Yücel Koç seçildi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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