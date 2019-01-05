İş dünyası Manavgat'ta buluşacak

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) öncülüğünde bu yıl beşincisi düzenlenecek olan 'Ne Varsa Manavgat'ta Var etkinliğine katılacak firmaların yerleri kura çekimiyle belirlendi.

'Ne varsa Manavgat'ta var' sloganıyla Manavgat'ın iş dünyasını buluşturan ikili iş görüşmelerinin bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek. MATSO, Manavgat Belediyesi, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB), Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği (KITUYAD), Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD), Titreyengöl- Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB), Çolaklı Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği (ÇODER), Evrenseki Turizm İşletmeciler Birliği'nin (ESDER) işbirliğiyle 10, 11, 12 Ocak tarihlerinde Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde MATSO Toplantı Salonu'nda katılacak firmaların yerleri kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimine MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, organizasyonu düzenleme komitesi üyeleriyle stant açacak iş yeri temsilcileri katıldı.

Manavgat Aşçılar Derneği (MAD), Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitim Derneği (OSMED), Otel Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (OTED) ve Antalya Aşçılar ve Pastacılar Derneği (APADER) stant açarak destek verdiği fuara ilişkin kura çekimi öncesinde konuşma yapan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, stant açacak olan iş yeri temsilcilerine çalışmalar ve yapılacak etkinlik hakkında bilgiler verdi. Fuarda yapılan ikili iş görüşmelerinin Manavgat ticaret hayatına ciddi katkılar sağladığına vurgu yapan Boztaş, fuarın sürekli hale getirilmesinin ilçe ticaretinde çok ciddi anlamda büyümeler sağlayacağını anlattı. Başkan Boztaş, fuarın her yıl daha fazla ilgi gördüğünü de kaydetti.

FUARA 65 FİRMA KATILIYOR

Fuarda Manavgat'ta toplu alım yapan firmalar, konaklama tesisleri ve restoran gibi işletmelerle, bu tesislere ürün sağlayan tedarikçi firmaların buluşacağını hatırlatan Başkan Boztaş, "Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz ikili iş görüşmelerimiz her geçen yıl daha da ilgi görüyor. Fuarımıza 65 firmamız stant açarak katılım sağlıyor" dedi.

MANAVGAT'IN DEVASA BİR PAZAR VAR

Aranan her şeyin Manavgat'ta bulunabileceğine vurgu yapan Boztaş, "Toplu satın alım yapan firmalara 'Ne varsa Manavgat'ta var, aradığınız her şeyi Manavgat'ta, MATSO üyelerinde bulabilirsiniz' diyoruz. Pazar arayışında olan, mal satmak isteyen iş insanlarına da 'Kendinizi geliştirin, firmalarınız kurumsallaştırın, gerekli yeterlilik belgelerinizi oluşturun ve size önünüzde devasa bir pazar var' diyoruz. Pazar sahibi kurumlara da diyoruz ki 'Ne alırsanız Manavgat'ta var. Manavgat'ın parası Manavgat'ta kalmalıdır' diyoruz. Sizlerle, toplu alım yapan iş dünyamızın yöneticilerini beşinci kez bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Boztaş, satın almacılar ile tedarikçi firmaları ocak ayı sonu ya da şubat içerisinde MATSO binasında yapacakları bir toplantıyla bir araya getireceklerini de belirterek, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm üretilerek faydalı bir toplantının ortaya çıkacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından katılımcı firmaların yerleri kurayla belirlendi.

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