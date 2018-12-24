İş dünyası fuarda buluşacak

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) öncülüğünde "Ne varsa Manavgat'ta var" sloganıyla düzenlenen fuar, 10- 12 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

MATSO, Manavgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde "Ne varsa Manavgat'ta var" sloganıyla Manavgat'ın iş dünyasını buluşturan ikili iş görüşmelerini yapıldığı fuar 5. kez gerçekleştirilecek. 10 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak fuar MATSO ve Manavgat Belediyesi'nin yanı sıra Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB), Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği (KITUYAD), Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD), Titreyengöl- Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB), Çolaklı Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği (ÇODER), Evrenseki Turizm İşletmeciler Birliği'nin (ESDER) işbirliğiyle organize ediliyor.

Fuar ayrıca Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitim Derneği (OSMED), Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği (TGYD), Manavgat Aşçılar Derneği (MAD), Antalya Aşçılar ve Pastacılar Derneği (APADER) ile Otel Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (OTED) de destek veriyor.

10, 11 ve 12 Ocak tarihlerinde 10.00- 17.00 saatleri arasında ilçede toplu alım yapan firmalarla bu firmalara ürün satan tedarikçilerin katılımıyla yapılacak fuarın açılışı için hazırlıklar başladı. Manavgat'ta toplu alım yapan firmalar, konaklama tesisleri ve restoran gibi işletmelerle bu tesislere ürün sağlayan tedarikçi firmaların bir araya geldiği fuarın Manavgat'ın ticari hayatına ciddi katkılar sağlaması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI