İş arayanlar fuarı bekliyor

MERSİN, () – MERSİN Valiliği himayelerinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan 9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Kayseri Salonunda Fuar Kurulu 2’nci toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, Mersin Deniz Ticaret Odası, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, MESBAŞ, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kutlu, Mersin’de 9’ncü kez düzenleyecekleri fuarın iş arayanlar ve öğrenciler açısında büyük fırsat olduğunu söyledi. Sosyal paydaşların destekleriyle Mersin adına yakışır, Türkiye’de rol model olan bir organizasyon için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Kutlu, 2-3 Mayıs tarihlerinde 100’den fazla firmayla Palm City AVM’de gerçekleşmesi planlanan organizasyon ile ilgili vatandaşların İŞKUR danışmanlarından detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

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